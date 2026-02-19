İstanbul iftar vakti 2026: İstanbul'da bugün iftar saat kaçta açılacak? (19 Şubat Diyanet Ramazan İmsakiyesi)
19.02.2026 15:07
NTV - Haber Merkezi
İstanbul iftar saati, Ramazan ayının ilk gününde oruç tutan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar, sabırsızlıkla akşam ezanını beklemeye başladı. Ramazanın ilk gününde iftar sofraları akşam ezanının huzuruyla taçlanacak. Peki, İstanbul'da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi.
Ramazan ayının ilk gününde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet eden milyonlarca İstanbullu, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini internet üzerinden araştırıyor. Bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar akşam saatlerinde ilk iftarlarını yapacak. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İşte, 19 Şubat İstanbul Ramazan İmsakiyesi.
İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk iftar, 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49'da açılacak.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplamda 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
Ramazan ayı boyunca günlerin yavaş yavaş uzamasıyla birlikte iftar saatleri de her gün 1-2 dakika ileriye kayacak. İşte İstanbul için ilk haftanın iftar vakitleri.
19 Şubat Perşembe: 18:49
20 Şubat Cuma: 18:51
21 Şubat Cumartesi: 18:52
22 Şubat Pazar: 18:53
23 Şubat Pazartesi: 18:54