İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

NTV muhabiri Deniz Tüysüz, dün gözaltına alınan 3 şüphelinin DAEŞ bağlantısı olduğunun tespit edildiğini belirterek soruşturmaya ilişkin yeni bilgileri aktardı.

Saldırıda ölen teröristin 2018 yılında aile içi şiddet, cinayetten 3 yıl hapis yattığının ortaya çıktığını ve 2021 yılında da DAEŞ üyeliğinden mal varlığının 3 yıl boyunca dondurulduğu öğrenildiği bilgisini paylaşan Tüysüz, “Önümüzdeki saatlerde bu gözaltı sayısında artış yaşanabilir.”

CİNAYETE KARIŞMIŞ

Çatışmada öldürülen Yunus E.S.'in 6 Şubat 2018’de Adana’nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde Ahmet K.'nin yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Yunus E.S.'nin, teyzesi Hayriye K.’yi, “Biz daha iyi bakarız.” diyerek babasının evine getirdiği, bunun üzerine kadının üvey oğlu Ahmet K. ile tartıştıkları bildirildi. Çıkan kavgada Yunus E.S.'inin babası Ahmet S.'nin, Ahmet K.’yi göğsünden bıçakladığı, otomobile binerek kaçan Ahmet K.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet S.'nin tutuklandığı, Yunus E.S.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dün gelen bilgiler arasındaysa teröristlerin isimleri Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklanmıştı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S.'in ve yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunduğu öğrenilmişti.

İstihbarat birimleri 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirlenmişti.