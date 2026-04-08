İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma. Gözaltı sayısı 12'e yükseldi

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde dün öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.

DAEŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne sırt çantalı ve kamuflajlı bir şekilde gelerek polisle çatıştı. Polis ekipleri bir teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirilmişti. Konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenilmişti.