İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma. Gözaltı sayısı 12'e yükseldi
08.04.2026 10:54
Son Güncelleme: 08.04.2026 16:15
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde dün yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'e yükseldi.
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde dün öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.
DAEŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne sırt çantalı ve kamuflajlı bir şekilde gelerek polisle çatıştı. Polis ekipleri bir teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirilmişti. Konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenilmişti.
SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR
Saldırının ardından başlatılan soruşturma ayrıntılı şekilde sürürken olaydan bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'e yükseldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.
ÖLEN TERÖRİSTİN SABIKA DOSYASI KABARIK
NTV muhabiri Deniz Tüysüz, dün gözaltına alınan 3 şüphelinin DAEŞ bağlantısı olduğunun tespit edildiğini belirterek soruşturmaya ilişkin yeni bilgileri aktardı.
Saldırıda ölen teröristin 2018 yılında aile içi şiddet, cinayetten 3 yıl hapis yattığının ortaya çıktığını ve 2021 yılında da DAEŞ üyeliğinden mal varlığının 3 yıl boyunca dondurulduğu öğrenildiği bilgisini paylaşan Tüysüz, “Önümüzdeki saatlerde bu gözaltı sayısında artış yaşanabilir.”
CİNAYETE KARIŞMIŞ
Çatışmada öldürülen Yunus E.S.'in 6 Şubat 2018’de Adana’nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde Ahmet K.'nin yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Yunus E.S.'nin, teyzesi Hayriye K.’yi, “Biz daha iyi bakarız.” diyerek babasının evine getirdiği, bunun üzerine kadının üvey oğlu Ahmet K. ile tartıştıkları bildirildi. Çıkan kavgada Yunus E.S.'inin babası Ahmet S.'nin, Ahmet K.’yi göğsünden bıçakladığı, otomobile binerek kaçan Ahmet K.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet S.'nin tutuklandığı, Yunus E.S.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Dün gelen bilgiler arasındaysa teröristlerin isimleri Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklanmıştı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S.'in ve yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunduğu öğrenilmişti.
İstihbarat birimleri 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirlenmişti.
ÇATIŞMA 10 DAKİKA SÜRDÜ
Dün saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürmüş, bölgeye gelip polislere ateş açan 3 teröristten birisi öldürülmüştü. 2 terörist yaralı ele geçirilmişti, çatışmada 2 polis hafif şekilde yaralanmıştı.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, şüphelilerin bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiğini belirtmiş, saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği tespit edilmişti.