İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Saldırının ardından başlatılan soruşturma ayrıntılı şekilde sürürken olaydan bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelinin Kocaeli’de yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.