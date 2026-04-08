İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma. Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Saldırının ardından başlatılan soruşturma ayrıntılı şekilde sürürken olaydan bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bilgi ve belge doğrultusunda bugün öğleden sonra Kocaeli'de bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu kapsamda hastanede tedavileri devam eden teröristler, Onur Ç. ve Enes Ç. ile gözaltına alınanların sayısı 14'e yükselmiş oldu.

Şüphelilerden 12'sinin İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemleri sürerken, eyleme doğrudan katılan ve güvenlik güçlerince yaralı olarak ele geçirilen 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.