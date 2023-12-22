İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı)
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1’i alev aldı. Alev alan otomobildeki 3 kişi ile diğer otomobilde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.İstanbul’dan İzmir yönüne ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Burhan Uslu yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobil, arkadan çarptı.