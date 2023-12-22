İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı)

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1’i alev aldı. Alev alan otomobildeki 3 kişi ile diğer otomobilde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı) - 1

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul’dan İzmir yönüne ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Burhan Uslu yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobil, arkadan çarptı.

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İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı) - 2

27 GC 526 plakalı otomobil kazanın ardından alev alırken, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu, Mile Uslu, Kaan Uslu, Ela Uslu, Yiğit Kuş ve Mehmet Demir, hafif şekilde yaralandı.
İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı) - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü.
İstanbul – İzmir Otoyolu’nda feci kaza (Araçlardan biri alev aldı, 7 kişi yaralandı) - 4

Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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