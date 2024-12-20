İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Mecidiye mevkisinde iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Otoyolu savaş alanına çeviren kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak çarpmanın etkisiyle kamyonlardan birinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.Olay İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Mecidiye mevkisinde meydana geldi.