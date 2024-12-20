İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza

Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü.

Kazaya karışan kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası otoyol temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.