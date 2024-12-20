İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Mecidiye mevkisinde iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Otoyolu savaş alanına çeviren kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak çarpmanın etkisiyle kamyonlardan birinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza - 1

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Olay İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Mecidiye mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza - 2

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul yönünde seyreden 35 F 2882 plakalı kamyon ile 35 CFG 198 plakalı kamyonun karıştığı trafik kazası sonra çıkan yangına Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği personeli müdahale etti.

Kaza sonrası araç yangını başladı.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri otobanı tek taraflı olarak trafiğe kapatarak, yangına müdahale etti.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nu savaş alanına çeviren kaza - 3

Uzun süren çalışma sonrası araç yangını söndürüldü.

Kazaya karışan kamyon sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası otoyol temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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