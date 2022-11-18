İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım Cuma günü İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. MGM 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte hafta sonu beklenen hava durumu...

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Aydın, Hatay, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Tekirdağ ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 3

Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 4

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 5

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul bugün hava durumunun çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 7

18 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 8

19 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 9

20 KASIM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 10

21 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul, İzmir ve 6 kent için sarı kodlu uyarı (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?) - 11

22 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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