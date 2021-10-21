İstanbul kaldırımlarında yeni işgal

İstanbul'da scooter'ların ardından elektrikli moped tarzı araçlar da kullanıma sunuldu. Boyutları itibarıyla kullanıcısına yoğun trafikte avantaj sağlayan araçlar, kaldırıma park edildiğinde yayalara zorluk çıkarıyor. Vatandaşlar, gelişi güzel park edilen araçlar için düzenleme bekliyor.
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DHA 21.10.2021 - 13:22| Son Güncelleme : 21.10.2021 - 13:32
İstanbul'da scooter'ların ardından kaldırımlarda moped işgali başladı.
Bir firma, elektrikli scooter kiralama yöntemine benzer bir çalışma mantığına sahip olan elektrikli mopedleri İstanbul'da kullanıma sundu.
Sayıları 52 bini geçen scooter'lardan sonra mopedlerin de kaldırımı işgal etmeye başlamasıyla şikayetler arttı.
Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter ve mopedler yaya geçişini zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresinden dolaşmak ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyor.
Engelliler ve bebek arabalı kişilerde büyük güçlük yaşıyor.
Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bu araçlar için ayrı bir park alanı olması gerektiğini söylüyor.
Bazı esnaf ise direklere astıkları "Buraya scooter park etmek yasaktır" yazıları ile duruma çözüm üretmeye çalışıyor.
Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim Özkök, "Söylenecek çok şey var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yanlamasına koyuyorlar, yaya geçemiyor. Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günahtır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık kaldırımlarında. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya. Burada diklemesine koyuyorlar kaldırımı kapatıyorlar " diye konuştu.
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