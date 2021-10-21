İstanbul kaldırımlarında yeni işgal

Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter ve mopedler yaya geçişini zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresinden dolaşmak ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyor.

Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim Özkök, "Söylenecek çok şey var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yanlamasına koyuyorlar, yaya geçemiyor. Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günahtır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık kaldırımlarında. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya. Burada diklemesine koyuyorlar kaldırımı kapatıyorlar " diye konuştu.