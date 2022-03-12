İstanbul kar altında

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar akşam saatlerinde şiddetli yağdı. Bazı güzergahlarda yollar kapandı, İstanbullular otobüslerden inip yürümek zorunda kaldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.03.2022 - 21:36 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 02:20

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'da deniz etkili kar yağışı özellikle boğaz hattındaki ilçelerde etkili oldu.

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Sarıyer'de bir anda bastıran kar nedeniyle yollar kapandı.

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Pek çok araç ara yollarda mahsur kaldı.

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Otobüs ve minibüslerden inen yolcular yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bir süre ulaşıma kapanan yollar arasında yer aldı. Trafik polisleri köprü bağlantı yollarından araç girişlerine izin vermedi. 

Kar küreme araçlarının çalışması sonrası yol açıldı. 

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Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda kalkış ve varışlı toplam 279 sefer iptal edildi.

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