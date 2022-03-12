İstanbul kar altında

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.03.2022 - 21:36 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 02:20
İstanbul'da deniz etkili kar yağışı özellikle boğaz hattındaki ilçelerde etkili oldu.
Sarıyer'de bir anda bastıran kar nedeniyle yollar kapandı.
Pek çok araç ara yollarda mahsur kaldı.
Otobüs ve minibüslerden inen yolcular yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bir süre ulaşıma kapanan yollar arasında yer aldı. Trafik polisleri köprü bağlantı yollarından araç girişlerine izin vermedi.
Kar küreme araçlarının çalışması sonrası yol açıldı.
Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda kalkış ve varışlı toplam 279 sefer iptal edildi.