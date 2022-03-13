İstanbul kar altında: İstanbul Valisi'nden yeni uyarı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 13.03.2022 - 12:05 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 12:09
İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli'den TIR ve kamyonların İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerinde kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
Yavuz, sosyal medya hesabından, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli, İstanbul ve Anadolu'ya gidecek tır ve kamyonlara yönelik kısıtlama 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır" paylaşımı yaptı.
Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda kalkış ve varışlı toplam 279 sefer iptal edildi.