İstanbul kışın ortasında yazı yaşıyor

Ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle dışarı çıkan İstanbullular, Beşiktaş, Eminönü ve Sarayburnu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentteki sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen İstanbullular, özellikle kentin sahil kesimlerinde vakit geçirdi.

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Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkarırken karnelerini alan öğrencilerle aileleri sahilleri ve parkları dolaştı.

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Aileler daha çok Beşiktaş, Eminönü ve Sarayburnu sahillerine giderken, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Taksim ile İstiklal Caddesi oldu.

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Galata Köprüsü'nden oltayla balık tutan vatandaşların sayısında da yoğunluk gözlendi.

Birçok İstanbullu da güzel havada vapurla boğaz turu yapmanın tadını çıkardı.

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