İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KÜÇÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KÜÇÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 KÜÇÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
İstanbul Küçükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Küçükçekmece için iftar saatleri ne kadar kaldı? Küçükçekmece iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Küçükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Küçükçekmece oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İstanbul Küçükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Küçükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Küçükçekmece oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Küçükçekmece iftar vakti saati 19:02 vaktinde okunacak.