İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu
Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, kurban kesim yerleri sorgulama işlemini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim alanları, hem hijyen hem de güvenlik açısından belirli kriterlere göre düzenleniyor. Peki, İstanbul’da kurban kesim yerleri nasıl öğrenilir? İşte adım adım sorgulama işlemi.
İstanbul’daki kurban kesim noktaları her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenerek duyuruluyor. 2025 yılı için de kesim alanları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı.
İşte ilçe ilçe kurban kesim yerleri;