İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, kurban kesim yerleri sorgulama işlemini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim alanları, hem hijyen hem de güvenlik açısından belirli kriterlere göre düzenleniyor. Peki, İstanbul’da kurban kesim yerleri nasıl öğrenilir? İşte adım adım sorgulama işlemi.

İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 1

İstanbul’daki kurban kesim noktaları her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenerek duyuruluyor. 2025 yılı için de kesim alanları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı.

İşte ilçe ilçe kurban kesim yerleri;

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İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 2
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 3
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 4
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 5
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 6
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 7
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 8
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 9
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 10
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 11
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 12
İstanbul kurban kesim yerleri sorgulama 2025: İlçe ilçe kurban kesim yerleri belli oldu - 13

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

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