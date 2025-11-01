İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar: İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, alternatif güzergahlar
Dünyanın Kıtalar Arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu 47. kez düzenleniyor. Organizasyonda 41 bin 416 kişi ter dökerken toplam 9.5 milyon lira para ödülü dağıtılacak. İstanbul Valiliği, maraton sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Peki İstanbul Maratonu hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, 2 Kasım Pazar günü araç trafiğine kapalı olacak yollar…
İstanbul’da koşulacak maraton için hazırlıklar başlarken trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Pazar günü saat 03:00 ve 06:00 itibariyle program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
47. İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi olacak. Saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak maratonda 42 kilometre yarışı saat 09.00'da yapılacak. Peki 2 Kasım İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, alternatif güzergahlar…