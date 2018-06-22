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İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

Anadolu Ajansı, İHA, NTV

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak'ta bir gökdelende yangın çıktı.

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    İstanbul Maslak'ta, 32 katlı gökdelenin dış cephesindeki aydınlatma kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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    Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta içinde ofislerin yer aldığı 32 katlı binanın dış cephesindeki aydınlatma kablosu, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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    En alt katta başlayan ve dış cephe boyunca üst katlara doğru ilerleyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
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    Üst katlara itfaiye merdiveniyle müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, 22 ve 25. kattaki ofislerin camını kırarak pencereden çalışmalarını sürdürdü.

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    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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    Binanın dış cephesinde hasar oluştu.
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