İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul ve Adana'da terör örgütü DAEŞ'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.