İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Adana'da terör örgütü DAEŞ'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 2

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 5 şüpheli, Adana'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 3

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 adet yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 Amerikan doları, 2 bin 900 euro para ele geçirildi.

İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 4
İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 5
İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 6
İstanbul merkezli DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı - 7
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