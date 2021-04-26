İstanbul mezarlarının kötü kaderi; altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor

DHA 26.04.2021 - 16:33
İstanbul'da Beyoğlu Emekyemez Camii'nin bahçesinde bulunan mezarın üzerinde camiyle bitişik bir bina bulunuyor.
Binanın atık su gideri de üzerine dökülen mezarın kime ait olduğu, taşı boyandığı için tespit edilemiyor. Binanın altında kalan mezar taşı, bakımsızlıktan neredeyse görünmeyecek durumda. Mahalle sakinleri kendi çabalarıyla düzenleme yapmaya çalıştıklarını söylerken, oluşan görüntüye acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yine cami bahçesinde kime ait olduğu belli olmayan başka mezarlar da bulunuyor.
Dilbaz, Emekyemez isminin nereden geldiğini de şöyle anlattı:
"Bu camiyi yaptıran ve muhtemelen burada yatan kişi, o kadar kul hakkına riayet eden bir insanmış ki, bu mahallede ve kendi yaptığı özel işlerinde alnının teri kurumadan hemen emeğinin karşılığını verdiği için 'Emekyemez' diye bir lakap almış. Ve bu kadar kıymetli bir şahsiyetin yaptırdığı caminin, 400 yıllık bir caminin avlusunda, 2021 yılında karşılaştığımız görüntü maalesef utanç verici. Buraya koydukları caminin yapılma tarihi bile yanlış. Bu caminin yapılma tarihi 1590."