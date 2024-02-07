İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul nüfusuyla, 131 ülkeyi geride bıraktı. 2023 yılında 252 bin 27 kişi gerilese de Portekiz, Macaristan, Yunanistan, Ürdün ve Tunus nüfus olarak İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerine göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 2

 İSVİÇRE 8,8 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 3

 SİERRA LEONE 8,8 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 4

AVUSTURYA 9,0 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 5

TOGO 9,1 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 6

İSRAİL 9,2 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 7

BİREŞİK ARAP EMRLİKLERİ 9,5 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 8

BELARUS 9,5 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 9

TACİKİSTAN 10,1 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 10

PORTEKİZ 10,2 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 11

MACARİSTAN 10,2 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 12

PAPUA YENİ GİNE  10,3 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 13

YUNANİSTAN 10,3 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 14

AZERBAYCAN 10,4 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 15

ÇEKYA 10,5 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 16

İSVEÇ 10,6 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 17

HONDURAS 10,6 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 18

GÜNEY SUDAN 11,1 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 19

KÜBA 11,2 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 20

ÜRDÜN 11,3 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 21

DOMİNİK CUMHURİYETİ 11,3 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 22

HAİTİ  11,7  MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 23

BELÇİKA 11,7 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 24

BOLİVYA 12,4 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 25

TUNUS 12,5 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 26

BURUNDİ 13,2 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 27

BENİN 13,7 MİLYON 

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 28

RUANDA 14,1 MİLYON

İstanbul nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı - 29

GİNE 14,2 MİLYON

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