İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırı
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, doktorun hastaneye getirdikleri kız kardeşlerinin saçına dokunduğu için saldırıda bulundukları iddia edildi.
İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırıda bir kişi tutuklandı.