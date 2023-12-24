İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırı

Öte yandan aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.



Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen Betül Ş.‘nin (24) verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan’ı gördüm. Tedavin bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sorada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim.” dediği öğrenildi.