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İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 1

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 2

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken birçok otobüs firması ek sefer koydu.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 3

Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 4

Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 5

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 6

POLİSTEN DENETİM

Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 7

Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 8
İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu - 9
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