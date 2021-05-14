İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı

Marmara'nın birçok sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) Kartal Sahili'nde havadan görüntülendi.

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İHA 14.05.2021 - 16:19

İstanbul’un sahil kesimleri başta olmak üzere birçok noktada görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kartal Sahili’nde kıyı kesimden uzaklaşarak denizin ileri kısımlarında oluşan deniz salyası yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yaklaşık 3 ay önce başta İstanbul’un sahil kesimlerinde olmak üzere birçok alanda etkili olan deniz salyaları varlığını sürdürüyor.

Özellikle balıkçıları zor durumda bırakan ve mevsimsel olduğu belirtilen ancak ekosistemde yaşanan bozulmalar sonucu varlığını yoğun olarak gösteren deniz salyaları Kartal Sahili’ni de beyaza boyadı.

İşte sahil şeridinden uzaklaşarak ilerleyen deniz salyalarının son hali...

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