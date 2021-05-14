İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı

Marmara'nın birçok sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) Kartal Sahili'nde havadan görüntülendi.

İHA 14.05.2021 - 16:19

İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı - 1
İstanbul’un sahil kesimleri başta olmak üzere birçok noktada görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı - 2
Kartal Sahili’nde kıyı kesimden uzaklaşarak denizin ileri kısımlarında oluşan deniz salyası yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı - 3
Yaklaşık 3 ay önce başta İstanbul’un sahil kesimlerinde olmak üzere birçok alanda etkili olan deniz salyaları varlığını sürdürüyor.
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı - 4
Özellikle balıkçıları zor durumda bırakan ve mevsimsel olduğu belirtilen ancak ekosistemde yaşanan bozulmalar sonucu varlığını yoğun olarak gösteren deniz salyaları Kartal Sahili’ni de beyaza boyadı.
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı - 5
İşte sahil şeridinden uzaklaşarak ilerleyen deniz salyalarının son hali...

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