İstanbul sahur vakti 2026: İstanbul'da bugün sahur saat kaçta? (20 Şubat İstanbul imsak vakti bilgisi)
19.02.2026 22:19
NTV - Haber Merkezi
İstanbul sahur vakti, 2026 Ramazan ayının ikinci gününde oruç tutacak olan yüz binlerce İstanbullunun gündeminde yer alıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının ikinci orucu için bu gece tekrar sahura kalkılacak. İmsak vaktinde oruca niyet edecek olan Müslümanlar, 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi bilgisine odaklandı. 2026 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta?
İstanbul'da yaşayan ve Ramazan ayının ikinci gecesinde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini internet üzerinden araştırıyorlar. Yarın Ramazan ayının ikinci oruçlarını tutacak olan vatandaşlar bu gece tekrar sahura kalkacak. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 20 Şubat İstanbul imsak vakti.
İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi ile birlikte sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da Ramazan ayının ikinci sahuru, 20 Şubat Cuma sabahı saat 06.20'de yapılacak.
İL İL SAHUR SAATLERİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Şubat tarihli il il sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; sahur İstanbul'da saat 06.20'de,
Ankara'da saat 06.05'da,
İzmir'de saat 06,28'da,
Bursa'da saat 06.20'de,
Antalya'da saat 06.14'te,
Adana'da saat 05.55'de yapılacak.