İstanbul sahur vakti 2026: İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
18.02.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
İstanbul sahur vakti, 2026 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, İstanbul Ramazan imsakiyesi bilgisine odaklandı. 2026 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?
İstanbul'da yaşayan ve Ramazan ayının ilk gecesinde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini internet üzerinden araştırıyorlar. Yarın ilk oruçlarını tutacak olan vatandaşlar bu gece sahura kalkacak. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 19 Şubat İstanbul Ramazan İmsakiyesi.
İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi ile birlikte sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da ilk sahur, 19 Şubat Perşembe sabahı saat 06.22'de yapılacak.
İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk iftar, 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49'da açılacak.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutacak.
İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Yaşadığınız ilin 29 günlük tam imsakiyesine "ntv.com.tr/imsakiye" sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ntv'nin imsakiyesi sayfası üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak; sahur, imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.