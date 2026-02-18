İstanbul sahur vakti 2026: İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)

İstanbul sahur vakti, 2026 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, İstanbul Ramazan imsakiyesi bilgisine odaklandı. 2026 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?