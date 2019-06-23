İstanbul seçimini yapıyor
Anadolu Ajansı
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler sandık başında. İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başında. (HABERE GİT)
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