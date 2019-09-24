İstanbul Silivri açıklarında 4,6'lık deprem
ntv.com.tr, İHA, DHA
İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.
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Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
AVCILAR'DA TAHLİYE EDİLEN ÖĞRENCİLER OKULLARINA DÖNDÜ - VİDEODepremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.
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