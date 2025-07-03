İstanbul Silivri'de orman yangını

VALİ GÜL: BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın çıkan bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra söndürme çalışmalarını takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor." dedi.

Olayın ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere Bakanlığın tüm teşkilatının organize olduğunu kaydeden Gül, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının, daha önemlisi gönüllülerin desteğiyle yangına müdahale ediliyor. Hemşehrilerimiz traktörlerini, iş makinelerini alarak burada yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah bir an önce söndürmeye gayret edeceğiz."

Bir gazetecinin, yangında yaralanan olup olmadığını sorması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözüyle olduğu için zaten hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımızı yapıyoruz. Olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz."

Vali Gül ayrıca, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.