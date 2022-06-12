İstanbul Silivri'de toplu balık ölümleri yaşanıyor: Bölge sakinlerinden tepki

"HER SENE TEMİZLİK YAPILSA BÖYLE OLMAZ"

İsmail İpek ise "Her sene temizlik yapılsa böyle olmaz. Yılanlar, kaplumbağalar, balıklar vardı. Ekmek kırıntılarını dereye atardık. Deniz suyunun basılacağını söylediler ama o da olmadı" dedi.