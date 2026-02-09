İstanbul sis altında

09.02.2026 01:43

AA

İstanbul'da etkili olan sis, masal gibi manzaralar oluştururken görüş mesafesini de düşürdü.

İstanbul sis altında
İstanbul'da akşam saatlerinde Boğaz ve çevresi sise büründü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kentin en yüksek noktalarından Çamlıca tepesi; masallardan çıkmış gibi görünen manzaralarla büyüledi.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı. 

