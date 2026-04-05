İstanbul sis altında: Görüş mesafesi düştü
05.04.2026 08:28
Son Güncelleme: 05.04.2026 09:03
İHA, AA
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
İstanbul'da özellikle yüksek kesimler, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaşıyor.
Avrupa ile Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.
İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi.
Boğaz hattındaki tarihi yapılarla köprüler de sis altında kaldı.