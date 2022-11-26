İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi

Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla başlarından vurulmuş 3 ceset bulundu. Cesetleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edilirken, Mmahalle sakinleri cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlendiğini iddiaa etti.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 1

İstanbul Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 2

Olay, Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 18.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 3

Sokak sakinlerinden Vahit Ateş'ten gün içinde haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla yaşadığı gecekonduya gitti.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 4

Pencereden içeriye bakan arkadaşları, Vahit Ateş (44) ile iki genç kadının yerde kanlar içinde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 5

Polis ile eve giren sağlık ekipleri, Ateş ile genç kadınların hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 6

Olay yeri inceleme ekipleri, cesetler üzerinde ve evde incelemelerde bulundu.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 7

İncelemelerde, cesetleri Vahit Ateş'in yanı başında bulunan genç kadınların Tülay Vural (18) ile mahallelinin Özgür olarak tanıdığı Merve Özturan (24) olduğu tespit edildi.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 8

Cesetler üzerinde yapılan incelemede, 3'ünün de kafalarından vurulduğu anlaşıldı. Evde tüfek fişekleri de bulan polis, 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 9

UYUŞTURUCU İDDİASI

Sokak sakinlerinden Doğanay Oğuz, "Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit, kızın annesine, 'Kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. 'Kızını döveceğim' gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını, öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal." diye konuştu.

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 10

CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Evde cesedi bulunan Vahit Ateş (Fotoğraftaki)

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 11

CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tülay Vural (18) (Solda), Merve Özturan (24) (Sağda)

İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi - 12

CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tülay Vural (18)

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER