İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi

UYUŞTURUCU İDDİASI

Sokak sakinlerinden Doğanay Oğuz, "Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit, kızın annesine, 'Kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. 'Kızını döveceğim' gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını, öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal." diye konuştu.