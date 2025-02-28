İSTANBUL SULTANBEYLİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SULTANBEYLİ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SULTANBEYLİ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SULTANBEYLİ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
İstanbul Sultanbeyli iftar vakti saat kaçta okunuyor? Sultanbeyli için iftar saatleri ne kadar kaldı? Sultanbeyli iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Sultanbeyli Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Sultanbeyli oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL SULTANBEYLİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İstanbul Sultanbeyli iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Sultanbeyli Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Sultanbeyli oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Sultanbeyli iftar vakti saati 19:00 vaktinde okunacak.