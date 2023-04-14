İstanbul surları tehlike altında

"3 YERDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Feridun Çılı ise geçmişte yapılan yüzeysel restorasyonları eleştirerek, Bilim Kurulu'nun surlar ile yaptığı çalışmalarını anlattı.

Çılı, yıkılan alanın 1987 yılında restore edildiğini ifade ederek, "Sur deyince insanların algıladığı sadece kuleler. Surların bir sürü bölümü var. Sur var, surun kuleleri var, önünde ön sur var, ön surun kuleleri var ve hendek var. Herkesin ilk bakışta görüp algıladığı ana sur ve kuleleri oluyor. Orası 7.2 kilometre, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar. Orası ana surlar ve kuleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. 3 yerde restorasyon çalışmaları devam ediyor." dedi.