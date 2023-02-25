İstanbul Tıp Fakülteleri 'acil'lik

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İstanbul Tıp Fakültesi hastane binalarının Çapa Yerleşkesi'nde ve Hasdal Yerleşkesi'nde olmak üzere ayrı ayrı yerdeki yapılanmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. İstanbul Üniversitesinin genişleme bölgesi olan Hasdal Yerleşkesi'nde İstanbul Tıp Fakültesi birinci ve ikinci etap olarak yapılanmaktadır. Çapa Yerleşkesi'nde şehrin acil ihtiyaçlarını karşılayacak dahili, cerrahi birimleri, kardiyovasküler hastalıklar merkezi, diyaliz üniteleri, ayaktan onkoloji hasta takip birimleri, yanık üniteleri ve nörovasküler girişim merkezleri bulunacak ve kalıcı olarak hizmete devam edecektir.

Burada acil hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı 100 yataklı dahili ve 100 yataklı cerrahi üniteleri de yer alacaktır. Çapa Yerleşkesinde planlanan binaların bir kısmı tamamlanmış, diğerlerinin yapım süreci devam etmektedir. Bunun dışında halihazırda Sağlık Bakanlığımıza bağlı kamu hastaneleri ve vakıf üniversite hastanelerinden uygun olan bir hastanede cerrahi servislerimizin taşınması konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir."