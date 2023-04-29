İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler

İstanbul trafiğinde yaşanan ilginç görüntüler amatör kameralarca görüntülendi. Kimi seyir halindeki aracın açık olan kapısından ayağını dışarı çıkararak, kimi ise kafasındaki kuş ile yolculuk yaptı. Trafiğin işlek olduğu yolda ilerleyen elektrikli scooter sürücüsü de tehlikeye aldırış etmedi.

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Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki hafif ticari aracın yolcu koltuğunda oturan bir kişi, aracın arka kapısını açarak ayağını dışarı sarkıttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Dakikalarca bu şekilde yolculuk yapan kişi, tehlikeye davetiye çıkarırken, o anlar başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler - 3

KAFASINDA KUŞ İLE YOLCULUK YAPTI

Bağcılar'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı. O anları gören çevredekiler tebessüm ederken, sürücü ile kuşun yolculuğu amatör kameraca görüntülendi.

İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler - 4

Basın Ekspres yolunda ilerleyen elektrikli scooter sürücüsü, tehlikeye davet çıkardı. Sürücü uzun süre araçların arasında yolculuk yaptı.

İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler - 5
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