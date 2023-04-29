İstanbul trafiğinde ilginç görüntüler

KAFASINDA KUŞ İLE YOLCULUK YAPTI

Bağcılar'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı. O anları gören çevredekiler tebessüm ederken, sürücü ile kuşun yolculuğu amatör kameraca görüntülendi.