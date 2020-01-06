İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.
Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı.
İDO'dan yapılan açıklamada, ''16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak'' ifadesi yer alırken BUDO'dan yapılan açıklamada da, ''18.00 Bursa-İstanbul, 20.30 İstanbul-Bursa sefeleri iptal edilmiştir'' denildi.