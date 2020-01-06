İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akşam saatleri de devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle mesai bitimi trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı. Denizde de bazı seferler iptal edildi. Metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 36,3 kilogram olarak açıklandı.

İHA - DHA 06.01.2020 - 07:36





İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Gün içerisinde kentin bir çok noktasında yollarda su birikintileri oluştu.

Sarıyer'de rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

BOĞAZ'IN RENGİ DEĞİŞTİ Yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı.

ALT GEÇİT SULAR ALTINDA Topkapı alt geçidini de su bastı. Su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek alt geçitte tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.

Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırken, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.

DENİZDE SEFERLER İPTAL Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. İDO'dan yapılan açıklamada, ''16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak'' ifadesi yer alırken BUDO'dan yapılan açıklamada da, ''18.00 Bursa-İstanbul, 20.30 İstanbul-Bursa sefeleri iptal edilmiştir'' denildi.

METREKAREYE 36 KİLOGRAM YAĞIŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.

İlçe ilçe yağış miktarları...

ÇARŞAMBAYA KADAR DEVAM Meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar ile sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.