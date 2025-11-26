İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü
26.11.2025 10:12
DHA
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi D-100 Karayolu'nda motosikletle yatak taşıdı.
İstanbul'da yoğun trafikte bir kişi motosikletle yatak taşıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde D-100 Karayolu'nda yaşandı.
Karayoluna çıkan bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla ilerledi.
Akıcı trafikte yatağı arkasında taşıyan motosiklet sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün yatağı arka tarafına koyduğu ve trafikte ilerlediği görülüyor.