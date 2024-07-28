İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar
İstanbul Beykoz’da asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarını durdurarak tüneli trafiğe kapattı. Tünelin içinde meşale yakan gruba, trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi. Bazı sürücüler yolu kapatan araçların plakalarını görüntüleyip, polise ihbarda bulunurken, tünelin trafiğe kapandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da asker eğlencesi yapanlar, tüneli trafiğe kapattı.Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz’daki Halit Ulukurt Tünel’inde meydana geldi.