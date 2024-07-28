İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar

İstanbul Beykoz’da asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarını durdurarak tüneli trafiğe kapattı. Tünelin içinde meşale yakan gruba, trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi. Bazı sürücüler yolu kapatan araçların plakalarını görüntüleyip, polise ihbarda bulunurken, tünelin trafiğe kapandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 1

İstanbul’da asker eğlencesi yapanlar, tüneli trafiğe kapattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz’daki Halit Ulukurt Tünel’inde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 2

İddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak tüneli trafiğe kapattı.

Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafik akışını engelledi.

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 3

Trafikteki diğer sürücüler yolun kapatılmasına tepki gösterdi.

Trafikteki sürücüler uzun süre tünelin açılması için korna çalarak gruba tepki gösterdi.

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 4

ARAÇLARIN PLAKALARINI GÖRÜNTÜLEYİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Tünelde müzik çalarak oyunlar oynayan grup ise, trafikteki sürücülerin tepkilerine aldırış etmedi. Bazı sürücüler tüneli trafiğe kapatan araçların plakalarını görüntüleyip polise ihbarda bulundu.

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 5

Bir süre sonra konvoyun hareket etmesiyle yol trafiğe açıldı.

İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 6
İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Tüneli trafiğe kapattılar - 7
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