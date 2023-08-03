İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler

İstanbul’un Esenler ilçesinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler - 1

Esenler’de iki motosikletlinin trafiği ve kendilerini tehlikeye attıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletli, caddede araçların hızla geçtiği anda ters yönde ilerleyerek dönüş yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler - 2

Motosikletliler, tek tekerlek üzerinde dakikalarca akrobatik hareketler yaparak, yoldan geçen sürücüleri ve kendilerini tehlikeye attı.

İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler - 3

Çevreden yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, sürücüleri belirleyerek cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler - 4

Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler - 5
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