İstanbul trafiğinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerlediler
İstanbul’un Esenler ilçesinde ters yönde ve tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Esenler’de iki motosikletlinin trafiği ve kendilerini tehlikeye attıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletli, caddede araçların hızla geçtiği anda ters yönde ilerleyerek dönüş yaptı.