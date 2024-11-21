İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod verip lodos ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin ana arterlerinde ve ara yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi. Mesai saatinin bitmesine saatler varken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı - 1

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 17.30 sıralarında itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı - 2

Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi.
D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.

İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı - 3

D-100 kara yolu Kartal mevkiinde ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti.

Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.

İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı - 4
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