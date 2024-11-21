İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod verip lodos ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin ana arterlerinde ve ara yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi. Mesai saatinin bitmesine saatler varken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 17.30 sıralarında itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.