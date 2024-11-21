İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.