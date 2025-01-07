İstanbul trafik yoğunluğunda lider
Trafik yoğunluğuyla uzun zamandır boğuşan İstanbul; Inrix'in 2024 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentini geçerek artık dünyanın en kötü trafiğine sahip kenti. Araştırmaya göre, İstanbul'da bir sürücü geçen yıl trafik sıkışıklığı nedeniyle 105 saat kaybetti. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış anlamına geliyor.
Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı.