İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti

BİR SÜRÜCÜ 2024'TE TRAFİK NEDENİYLE 105 SAAT KAYBETTİ

Veriler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süre göz önüne alınarak hesaplandı. Buna göre İstanbul, trafikte harcanan 105 saat ile listenin başında. Kent 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.