İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti

Trafik yoğunluğuyla uzun zamandır boğuşan İstanbul; Inrix'in 2024 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentini geçerek artık dünyanın en kötü trafiğine sahip kenti. Araştırmaya göre, İstanbul'da bir sürücü geçen yıl trafik sıkışıklığı nedeniyle 105 saat kaybetti. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış anlamına geliyor.

İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti - 1

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA LİDER

Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti - 2

Bu veri, İstanbul'u dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kentler listesinin başına taşıdı. Araştırma kapsamında 37 ülkeden 900'ü aşkın kentin verileri izlendi.

İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti - 3

BİR SÜRÜCÜ 2024'TE TRAFİK NEDENİYLE 105 SAAT KAYBETTİ

Veriler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süre göz önüne alınarak hesaplandı. Buna göre İstanbul, trafikte harcanan 105 saat ile listenin başında. Kent 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.

İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti - 4

Geçen yılın birincisi New York ise, bu yıl trafikte harcanan 102 saatle listede ikinciliği Chicago'yla paylaştı. 2023'te beşinci sırada olan Chicago'da trafikte harcanan saat 96'dan 102'ye yükseldi.

İstanbul trafikte New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti - 5

Sürücülerin trafikte 101 saat kaybettiği Londra ise listenin dördüncüsü. Trafik sıkışıklığı, dünyanın dört bir yanında zaman ve ekonomik verimlilik kaybına neden oluyor. Trafikle beraber hava kirliliği de artıyor.

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