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İstanbul Tuzla'da yanan fabrika çevresinde kimyasal yağmur tedirginliği

DHA

İstanbul Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. Yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

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    İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.
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    Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın sonrasında İstanbul ve Kocaeli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.
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