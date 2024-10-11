İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik"
Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle-İstanbul seferi sırasında fenalaşan kaptan pilot İlçehin Pehlivan yaşamını yitirdi. Pehlivan’ın yaşamını yitirdiği anlarda ikinci pilotun, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile yaptığı telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı. İkinci pilotun telsiz konuşmasında, “Başlangıçta üç pilotumuz vardı ancak kaptanlarımızdan birini kaybettik.” diyerek durumu bildirdiği duyuldu.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle’dan İstanbul’a gelen TK-204 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında aniden bayıldı.
Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor, pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı.Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan yaşamını yitirdi.