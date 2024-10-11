İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik"

Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle-İstanbul seferi sırasında fenalaşan kaptan pilot İlçehin Pehlivan yaşamını yitirdi. Pehlivan’ın yaşamını yitirdiği anlarda ikinci pilotun, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile yaptığı telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı. İkinci pilotun telsiz konuşmasında, “Başlangıçta üç pilotumuz vardı ancak kaptanlarımızdan birini kaybettik.” diyerek durumu bildirdiği duyuldu.

İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik" - 1

Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle’dan İstanbul’a gelen TK-204 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında aniden bayıldı.

Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor, pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik" - 2

DURUMU TELSİZDEN BİLDİRDİ

Bunun üzerine uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

İkinci pilot, New York’taki Jonh F. Kennedy Havalimanı’na acil iniş yapacağını deklere etti.
İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik" - 3

TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Pilot İlçehin Pehlivan’ın yaşamını yitirmesinin ardından uçağın ikinci pilotunun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmenin kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik" - 4

“BİR KAPTANIMIZI KAYBETTİK”

Kayıtta, “Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik.” dediği duyulan ikinci pilot, “Şu an Jonh F. Kennedy’ye yöneliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER