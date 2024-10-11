İstanbul uçağında ikinci pilottan telsizde acı anons: "Bir kaptanımızı kaybettik"

“BİR KAPTANIMIZI KAYBETTİK”

Kayıtta, “Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik.” dediği duyulan ikinci pilot, “Şu an Jonh F. Kennedy’ye yöneliyoruz.” ifadelerini kullandı.