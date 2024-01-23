İstanbul uçağını kaçırmak isteyen hava korsanı 17 yıl sonra cenaze için cezaevinden çıkarıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) kalkan uçağı kaçırmaya çalışıp, yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hava korsanı Mehmet Reşat Özlü, 17 yıl sonra babasının cenazesine katılmak için Erzurum’daki cezaevinden Şanlıurfa’ya getirildi.
Lefkoşa - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, 18 Ağustos 2007’de Amerika’yı protesto eden 1’i Türk, diğeri Filistinli 2 kişi tarafından İran’ın başkenti Tahran’a kaçırılmak istendi.
İki korsan, pilotların yakıt ikmali gerektiği gerekçesiyle Antalya’ya inmesinin ardından yakalandı.
El Kaide üyesi oldukları ileri sürülen Mehmet Reşat Özlü ile Filistin uyruklu Abdülaziz Cuma Terik, yargılandıkları davada ömür boyu hapse çarptırıldı.