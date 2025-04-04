İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Aık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan günü yapılacak. Ancak ALES uygulaması sebebiyle 13 Nisan'da gerçeleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı bildirildi.



Vize sınavlarının giriş belgeleri ise sınavdan yedi gün önce kadar ilan ediliyor.