İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınav tarihleri takvimle duyuruldu. AUZEF vize sınavlarına katılacaklar sınav giriş belgesine yoğunlaştı. 2025 AUZEF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
AUZEF bahar dönemi ilk sınavı için öğrenciler nefeslerini tuttu! Ancak İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ALES nedeniyle sınav saatinde değişiklik yapıldığı yer aldı. Adaylar AUZEF sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AUZEF sınav takvimi...