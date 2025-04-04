İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınav tarihleri takvimle duyuruldu. AUZEF vize sınavlarına katılacaklar sınav giriş belgesine yoğunlaştı. 2025 AUZEF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? - 1

AUZEF bahar dönemi ilk sınavı için öğrenciler nefeslerini tuttu! Ancak İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ALES nedeniyle sınav saatinde değişiklik yapıldığı yer aldı. Adaylar AUZEF sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AUZEF sınav takvimi...

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İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? - 2

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN? 

İstanbul Üniversitesi Aık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan günü yapılacak. Ancak ALES uygulaması sebebiyle 13 Nisan'da gerçeleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı bildirildi.

Vize sınavlarının giriş belgeleri ise sınavdan yedi gün önce kadar ilan ediliyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? - 3

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi 2025: AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? - 4
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