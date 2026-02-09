İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor, akşam saatlerine dikkat!

09.02.2026 16:37

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı dikkatli olunmasına yönelik bir uyarıda bulundu.

İstanbul başta olmaz üzere Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.