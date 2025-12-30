İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı başladı. 19 ilçeye kar geliyor
30.12.2025 13:15
Son Güncelleme: 30.12.2025 23:39
AA
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) megakentte hava sıcaklığının 0 dereceye düşeceğini bildirip 19 ilçe için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan kar uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.
Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.
İstanbul Valiliği megakentte rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli eseceğini bildirip hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceğini açıklamıştı.
Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.
Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
19 İLÇE İÇİN KAR UYARISI YAPILDI
Valilik, sıcaklıkların düşmesiyle gece saatlerinden itibaren kar yağışının kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağını açıkladı.
Valilik, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK
1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.
Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.
BUZLANMAYA DİKKAT!
AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu.
Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.