İstanbul Valiliği megakentte rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli eseceğini bildirip hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceğini açıklamıştı.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.