İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (18-Eylül 24 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Raporda bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.