İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.