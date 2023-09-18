İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (18-Eylül 24 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Raporda bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu. 

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

RİZE VE ARTVİN İÇİN SARI KOD

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren doğu ilçeleri başta olmak üzere Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. 

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANDOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

18 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

19 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

20 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 16

21 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 17

22 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 18
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 19
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