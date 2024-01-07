İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürüğünü'nün son tahminlerine göre bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa, Balıkesir için fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ise, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. MGM tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla Türkiye'nin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batısı kesimlerde (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 2

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 Ocak'ta kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 3

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 4

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir,  Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 6

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğusunun yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimelerinde yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 15

7 OCAK PAZAR HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 16

8 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 17

9 OCAK SALI HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 18

10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod - 19

11 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

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