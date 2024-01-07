İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Meteorolojiden 17 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürüğünü'nün son tahminlerine göre bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa, Balıkesir için fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ise, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. MGM tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.
10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla Türkiye'nin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batısı kesimlerde (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olacağı öngörülüyor.